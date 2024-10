Isa Pantoja concedió una entrevista de '¡De viernes!' en la que se sinceró como nunca acerca de su relación con su madre, Isabel Pantoja . La exconcursante de 'Supervivientes' contó que sabía que había sido una niña muy querida por la tonadillera, pero que considera que no supo protegerla ni frenar los desplantes que sufría en su propia casa por otros familiares. Rota de dolor, sin poder contener las lágrimas, expresó su tristeza por sentir que se había quedado "huérfana por segunda vez" y su malestar por no entender el motivo de la decisión de su madre de su relación con ella .

"Obvio su entrevista ha sido muy emotiva. Si no empatizas con si dolor es que no eres buena persona. Pero hay cosas que nunca compraré y ni voy a normalizar por cuatros lágrimas", ha comenzado diciendo Amor, para a continuación revelar que considera que Isa Pi ha vendido la intimidad familiar en contra del deseo de la cantante de 'Marinero de luces' , que prefería que sus opiniones y sentimientos no fueran expuestos en los platós de televisión.

La canaria está convencida que la exconcursante de 'GH VIP' ha contado todo esto "por dinero" y ha recalcado que hace este hilo para sacar de dudas a Isa Pantoja sobre por qué su madre no quiere tener contacto con ella: "Ella decía que no sabía que había hecho tan grave para que su madre no tuviera relación con ella. Su madre se protege del dolor que le causa que la vendan, que la expongan. Y es lo que siempre hace Isa Pi [...] Entiendo que su madre no quiera tener relación con ella. Porque no sabe si su hija la quiere como madre o como una empresa".