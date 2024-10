Momento en el que la cámara de la habitación cambiaba a la conversación del grupo, mientras Violeta insistía: "Solo hablaba por Instagram, eh. I ba a quedar, pero al final no quedamos , he hablado con mil famosos por Instagram". Lo que le hacía buscar pistas a sus compañeros de a quién se refería, siendo un conocido colaborador, del que contaba parte de su conversación: " Le dije que me iba a presentar al casting de 'Gran Hermano' y él se reía".

Pero Jorge insistía en que había dado demasiadas pistas sobre esto: "No has dicho nada, no. Que empieza por S y que está con una chica que empieza por M, que si me ha escrito y me ha tirado la caña y trabaja como colaborador de 'Gran Hermano', acabas de liarla".