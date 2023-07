El divertido momento de Alba Lago en '25 palabras': "Me voy a dedicar a dar las noticias y ya si eso hablamos"

Pero antes han tenido que pasar por todas las pruebas de '25 palabras' y en una de ellas Alba Lago ha protagonizado un divertido momento en el plató. Durante su apuesta con Alejandra Osborne no se esperaba que su compañera se plantase y le dejase a ella enfrentarse a la prueba con 13 pistas: "¿Para mí? Eso no me lo esperaba, que te lo iba a dar yo a ti". "Es que es difícil", ha entonado Alejandra.

La presentadora de 'Infomativos Telecinco' ha afirmado "no estar preparada" para enfrentarse al juego y ha comenzado dando las pistas de la primera palabra, momento en el que ha tenido un lapsus y ha terminado el juego de inmediato: "No puedo empezar así, ¿no puedo resetear?". Alba ha protagonizado un divertido momento y ha terminado escondiendose detrás del atril de Christian Gálvez cuando se ha dado cuenta que no podía seguir participando en esta prueba. "Me voy a dedicar a seguir dando las noticias y ya si eso hablamos", ha dicho entre risas.