El "regalo de mierda" de Sandra Barneda a Maxi Iglesias: "Me ha acompañado durante más de diez años"

Tras la entrevista con la presentadora, ésta le anunciaba algo: "Como eres nuestro embajador, no te vas a ir sin un regalo , un regalo muy especial". Y es que, el actor ha sido el encargado de iniciar una divertida dinámica.

Maxi ha traído al programa "un regalo de mierda" que será entregado al día siguiente al próximo invitado que, en esta ocasión, es Vanesa Martín . Aunque él decía no haberse enterado bien del plan porque había traído "una cosa muy bonita". No obstante, él también tenía que recibir su regalo y ha sido Sandra Barneda la encargada de realizárselo.

"Mi regalo de mierda puede ser muy bonito para ti", le decía la presentadora. "Yo te cuento, 'el regalo de mierda' es el regalo que abres y pones cara de póker. Te lo hacen con todo el cariño del mundo, pero dices 'y esto por qué me lo regalas a mí', pero te acompaña durante mucho tiempo. Este regalo me ha acompañado más de diez años, lo he ido manteniendo de casa en casa".