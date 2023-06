Luis Lorenzo responde a aquellos que le han acusado de maltratar a su tía: "Es gente que quiere sus tres minutos de gloria"

"Ellos me mandaban a hacer la limpieza a fondo de la casa y se molestaban mucho si yo bañaba a la señora o la cuidaba. La señora Isabel me contó que su sobrina la había secuestrado, que la trajo con mentiras y que no la dejaba regresar, ella quería contactar con sus hermanos, ella usó mi móvil y por eso Arancha me regañó mucho. La señora hacía sus necesidades en el garaje porque Arancha no le permitía usar el baño de la casa, así que tenía que bajarse al sótano, la señora le tenía miedo, cada vez que yo me iba cuando regresaba le veía heridas en la frente, moratones en las rodillas", explicaba la ex empleada.