Soraya Arnelas se moja sobre la decisión de David Bisbal sobre 'OT' y Chenoa en su documental: "No me parece bien"

Al parecer, el cantante habría solicitado que en su documental no se aborde nada relacionado con ‘Operación Triunfo’ ni con su historia con Chenoa. Para Soraya, todo “depende” del tipo de espacio que esté haciendo pero, tras saber que se aborda su trayectoria profesional, se mojaba: “Me extraña más, no me parece bien, yo no lo hubiera hecho, pero es el documental de David Bisbal”.