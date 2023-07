A Makoke casi todo le parecía bien con dos excepciones: el ramo de la novia que no le gustaba y la corbata de Kiko Matamoros, que le parecía horrorosa. Sin embargo, decía del vestido de Marta que es “muy bonito” y “muy elegante”.

“¿Te acuerdas cuando estabas en el lugar de Marta y ya no estás?”, preguntaba Marta Peñate y ella respondía asegurando que los cuatro protagonistas de la portada estaban “muy guapos”. Es más, hasta alababa las palabras de amor que Kiko le declaró a su ya mujer.

“No me hace daño, me la suda”, aseguraba Makoke. Eso sí, aclaraba que ella tuvo que casarse por lo civil y que la anterior boda de Kiko tampoco fue por la Iglesia: “Era súper ateo, no pude ni bautizar a mi hija”.