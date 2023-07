Inédito '¡Vaya vacaciones!': Makoke acusa a Terelu Campos de vetarle en un evento

"Terelu me ha dejado...", se quejaba Makoke y es que, ante su distanciamiento, se puso en contacto con ella para preguntarle qué le pasaba con ella: "Le he mandado un audio y no me ha contestado, yo tenía buena relación con ella.

Es más, contaba una anécdota y es que en la pasada Semana Santa, un amigo la invitó a un balcón de una de las calles principales para ver la procesión del Cautivo pero luego canceló su invitación: "Me dijo 'no sé cómo decírtelo, estoy super agobiado, pero es que Terelu se ha puesto cuando se ha enterado que ibas tú que no veas' y digo 'no te agobies, que no voy".