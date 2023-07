Alejandra Rubio acusa a Makoke de mentir sobre su madre y desvela qué rompió su amistad con Terelu Campos

Makoke y Terelu Campos eran amigas, al igual que sus respectivas hijas. Sin embargo, su relación se rompió y la concursante de ‘¡Vaya vacaciones!’ dice no saber el motivo. Asegura que su ya examiga ni siquiera responde a sus mensajes y la acusa de vetarla en un evento. En el plató de ‘Así es la vida’, Alejandra Rubio no podía dar crédito a lo que estaba escuchando sobre su madre…

Es más, relataba algo que sucedió hace pocos meses, en la Semana Santa malagueña. Al parecer, un amigo la invitó a un balcón para ver la procesión del Cautivo pero, un día después, le llamó para cancelar la invitación: “Me dijo ‘no sé cómo decírtelo, estoy súper agobiado pero es que Terelu se ha puesto cuando se ha enterado de que ibas tú que no veas’ y digo ‘no te agobies que no voy”.

Es más, aseguraba que la propia Makoke habló en televisión de lo que pasó con el mencionado balcón: “Sin venir a cuento dijo que una persona, un amigo del dueño, le dijo que mejor no fuera, pero no nada que ver con mi madre, ella lo interpretó así” (…) “A mi madre le da igual, no vive pensando en si Makoke va a aparecer en un sitio o no”.

“En publi se puso conmigo de una manera que no me gusta y que me sorprendió. Eso llegó a los oídos de mi madre, no por mí, porque alguien del programa la llama y ya está”, explicaba.