Aguasantas y Juan José Peña se defienden de quienes cuestionan su relación: "Que sepáis todos que este hombre y yo..."

“¿Se habrá alegrado Raquel de vuestra expulsión?”, preguntaban a la pareja y Aguasantas negaba; “¡Pero si la habéis tenido en la boca todo el rato!”, replicaba José Antonio Avilés; “mi concurso no han sido dos minutos de vídeo de Raquel Bollo”, se defendía ella: “He dado más, he jugado todo, todos los trabajos… ¿Que alguien nos tenía que preguntar algo? Lo normal es que te pregunten y, como no tengo nada que ocultar, he contestado".