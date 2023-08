Alejandra Rubio: "Daniel Sancho le manifestó a alguno de sus amigos que había cosas de Edwin que no le cuadraban”

“Se enteraron por Viviana y al principio no sabían qué había pasado, pensaban que iba más por el tema de que a Sancho le había ocurrido algo, pero luego se enteran de que no es así viendo las primeras noticias del caso”, explicaba la colaboradora de ‘Así es la vida’.

“La clave para mí es que Sancho le manifiesta a alguno de sus amigos que hay cosas de Edwin que no le cuadran”, decía la colaboradora, explicando que, según lo que le han contado, Edwin querría invertir no solo en el negocio de Daniel sino en el de amigos comunes.

“Se quería mudar a España y comprar una casa para montar una clínica aquí”, añadía Alejandra y explicaba que estos movimientos despertaron las suspicacias de Daniel: “Es algo que Sancho le manifiesta a sus amigos, de no sé en qué plan va esta persona porque está haciendo cosas que no me cuadran”.