Los mensajes que Daniel Sancho envió a una amiga de Edwin Arrieta cuando estaba en comisaría: “Me tienen retenido haciéndome muchas preguntas”

Vivi es amiga de Edwin Arrieta y la persona que se puso en contacto con Daniel Sancho por petición de la hermana de su amigo, Darling, tras muchas horas sin tener noticias del cirujano. En los textos, Daniel le dice que le perdió la pista, que no sabía dónde estaba, explicaba que fue a comisaría a preguntar por él y se quejaba de que la policía le estaba interrogando: “Aquí no están haciendo nada más que hacer preguntas a mí en vez de andar buscándolo”, escribía.

Ante su respuesta, Vivi le recomendaba que fuera a la estación de policía. Él le hacía caso y esa madrugada denunciaba la desaparición, pero Vivi no volvió a saber nada de él hasta la mañana siguiente cuando ella le preguntaba si ya acudió a la comisaría.

“Me tienen retenido haciéndome muchas preguntas”, respondía él y ella replicaba: “No te creo. Qué susto ¿No te imágenes donde puede estar?” Pero Daniel decía no saber nada: “No sé qué decirte. Solo sé que espero que esté bien”.

“Ay sancho, así que… ¿no sabes qué decirme? esto es horrible”, decía ella una vez más y él repetía: “No sé qué decirte, lo perdí de vista. Aquí no están haciendo nada más que hacerme preguntas a mí en vez de andar buscándolo”.

También le preguntaba por el equipaje de Edwin, su maleta y sus cosas, Daniel respondía que lo tenía él y Vivi le decía por qué no lo había llevado al hotel; “Nos fuimos de una para la fiesta, no sé. No nos quedamos en el mismo hotel”, replicaba Daniel.