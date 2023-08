Alejandra Rubio responde a Makoke y defiende a su madre: "Siempre es una crítica hacia mi madre que ya cansa"

Makoke no tiene ningún problema en volver a ser amiga de Terelu, pero deja claro que mandó un audio a su exmaiga para saber qué le pasaba con ella y que no obtuvo respuesta. Carmen Borrego, hermana de Terelu, le pedía que pensara como madre y la aludida respondía que ella misma reconoció que Terelu pudo estar molesta por algo que pasó con Alejandra Rubio.

La colaboradora de ‘Así es la vida’ replicaba que, efectivamente, lo que enfrenta a su madre y a Makoke es algo que pasó con ella, un enfrentamiento ocurrido en los pasillos de Mediaset del que nos contaba: “Fue una situación muy complicada que a mí no me gustó”.

Ella no alertó a su madre de lo sucedido, pero alguien que la presenció sí lo hizo: “Por mi parte esto está olvidado, lo digo de corazón, fue un momento incómodo y no vivo todos los días pensando en ello”.

Sin embargo, no entiende las constantes alusiones a su madre y otro tipo de criticas, como el look que eligió para la boda de Kiko Matamoros: “Siempre es una crítica hacia mi madre que ya cansa. Creo que no se arregla el tema porque no cesa y aburre”.