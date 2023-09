La seguridad de Luis Miguel, captada teniendo un altercado con unas fans: "Te voy a hacer la vida imposible"

El guardaespaldas no tuvo reparo en bajar del coche junto con un compañero y aproximarse al vehículo de las fans para increparles por lo que estaban haciendo. "Yo te voy a hacer la vida imposible a ti porque tú me la haces a mí", le reprochaba. A pesar de que las fans intentaron calmar la tensión del momento, la seguridad de Luis Miguel no atendía a razones.