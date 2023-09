Gabriel Guevara, hijo de Marlene Mourreau, ha sido detenido en Venecia. Makoke podía hablar con su madre, que se mostraba muy afectada con lo sucedido y enseñaba parte del audio que le ha enviado. Poco después, el abogado de la familia aclaraba en directo en ‘Así es la vida’ que Gabriel ya no está retenido.

“No puedo salir en televisión, no puedo hablar por mi hijo le he prometido que no iba a hablar”, decía Marlene, pero sí confesaba a su amiga Makoke que estaba “triste” y “muy dolida”.