Primeras palabras de Terelu Campos y Carmen Borrego tras la muerte de María Teresa Campos: "Ha sido un camino muy difícil y muy largo"

“Ella ha sido la maestra de muchos de vosotros y de los que no están aquí. Ella hubiera deseado que os tratáramos con el cariño que siempre os ha tenido”, empezaba a decir Terelu Campos, añadiendo que mientras se va “una de las más grandes profesionales de este país” ellas han perdido “a nuestra madre”.

Carmen quería recordar a su madre con una frase que ella misma dijo: “No te retira nadie, te retira el público y, a mí, el público no me ha retirado”, decía. La prensa les preguntaba entonces si Teresa se ha ido sabiendo que tenía el cariño de su público y Terelu se emocionaba: “Esperamos que sí, no te lo puedo asegurar, perro esteramos que sí”.