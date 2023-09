Arantxa Sánchez Vicario, a punto de enfrentarse a una acusación de estafa: “Mi error fue enamorarme"

“Estoy como un flan. Un partido a cinco sets. El más largo de mi vida”, decía Arantxa, que asegura vivir la peor pesadilla de su vida y culpa a su ex: “Mi error fue enamorarme. Confié en mi marido y me he visto inmersa en esta situación (…) Siempre me he dedicado al tenis y nunca supe de lo que pasaba. Santancana me arrastró a hacer muchas cosas erróneas”.