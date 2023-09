“Cuando me lo ofrecieron les dije que no, pero por miedo. No me atrevía, venía de un código distinto, llevaban 13 años, trece temporadas…”, confesaba Félix Gómez a Sandra Barneda. Sin embargo, aceptó y nos habla de su papel, un fotógrafo con mucho éxito: “El personaje es muy bonito, me han bautizado como el ‘follógrafo’, esto es lo que me ha tocado”, decía riéndose. Además, será el referente de Amador, su vecino de enfrente: “Imagínate la locura”.