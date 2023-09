David González: "En la soledad de su celda en Brieva, Iñaki Urdangarin escribió unas memorias"

Más de un año después desde que anunciaran su separación, la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin podrían estar a punto de firmar el divorcio, un acuerdo en el que el Rey emérito estaría "asesorando" a su hija según el periodista David González: “Le ha repetido una frase, ‘ No nos podemos permitir otra Corinna. Esto se refiere a que Urdangarin, en la soledad de su celda en Brieva, escribió unas memorias”.

En aquel momento hablaron de una decisión de mutuo acuerdo pero que aún no se ha formalizado. Según apuntaba Juan Luis Galiacho, Urdangarin habría cobrado ya “alrededor de un millón de euros”, que sería la mitad de un total al que además se sumaría una cifra mensual: “25.000 euros al mes”.

“Llevan dos años y no nos vamos a enterar de todos los flecos”, decía el periodista y añadía que el divorcio se firmará en Suiza: “Tienen demasiadas cosas en común y no me refiero solo a los hijos”.