El 'becario' de 'Mocito feliz', acusado de presunta estafa: los afectados muestran un vídeo en el que se burla desnudo

Uno de los casos es el de Marta, que nos contaba que le estafó vendiéndole cuatro entradas para ver a Izal por las que le cobró 300 euros. La joven le reclamó el dinero, pero no se lo dio. Álvaro llegó a bloquearla, así que decidió ir a juicio y Marta ganó.

Sin embargo, su caso no es el único, otra de las víctimas nos cuenta que buscó su nombre en internet, descubrió su identidad y que era “un estafador”. Además, asegura que le dijo “barbaridades” y “perrerías”.

Juan le envió en el dinero y “nunca” recibió las entradas: “Al contrario, fui insultado y amenazado”, relataba. Para demostrar su versión, Juan ponía un audio en el que escuchábamos a Álvaro diciendo: “Me C*** en tus muertos, te voy a bloquear. Voy a borrar tu número. Seguid en ese grupo de mie***, No vais a recuperar un duro ¡Ah, muertos de hambre! ¡No me lo estoy pasando bien con vuestro dinero!”.