“Ella hizo durante casi dos años el programa al límite porque cada tres meses no sabía si su pareja estaba viva o muerta… A veces no le contestaba los mensajes en semanas o meses”, contaba Yusan. Palabras que han acabado de emocionar a la hija mayor de la periodista, Carmen Borrego, que no ha podido contener las lágrimas en el plató de ‘Así es la vida’.