Makoke confía en la inocencia de Juan José Ballesta: "Se le acusa sin pruebas"

Ante estas declaraciones, el actor implicado ha continuado su rutina y su vida, mostrando una aparente normalidad, pareciendo así que todo esto no le afecta. Hasta el momento, no hemos podido escuchar más que a la denunciante y a la abogada del actor.

La joven declaraba conocer a Juanjo desde la infancia y ser su amigo desde la infancia: "No duermo, lloro mucho porque me parece injusto. Siempre le he admirado a este chico y no doy crédito de lo que ha hecho conmigo", declara la denunciante sobre Juan José Ballesta. "Juanjo cogió su mano, me hizo daño en mis partes íntimas y abusó de mí en la calle".