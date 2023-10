Las amenazas de la presunta víctima de Juanjo Ballesta al otro denunciado: "Tengo amigos en la policía, igual te meten en la cárcel"

Isabel Rábago detalló en plató todos los puntos de la denuncia que la presunta víctima realizó ante la policía. Explicó paso a pasó cómo la mujer describió el suceso, que no supo ordenar con claridad los hechos y confirmó, según lo que consta en el escrito, cuál era el grado de implicación de Juanjo Ballesta. Además, la periodista añadió: "La presunta víctima sufre esquizofrenia paranoide y consumía cocaína".

"¿Quién habrá sido la chivata? ¡Qué miedo me das!", continuaba diciendo la mujer en los mensajes. Unos comentarios a los que Rául, principal denunciado, contestó rápidamente: "Tú estás colgada como una puta regadera , todo lo que estás diciendo es mentira, está grabado por las cámaras ".

Raúl se mantiene firme y le dice: "Ten cuidado, te puedes buscar una 'esa' por injurias". Un comentario que desata la ira de la mujer: "Que me das asco, no, lo siguiente. Guarro, cerdo, malnacido, que eres un violador, un camello, una trata de negras... No te equivoques, tú ten mucho cuidadito porque yo también tengo amigos en la policía".