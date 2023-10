Alejandra Rubio desvela con qué se ha quedado de María Teresa Campos

Pero ¿Han encontrado cosas que no esperaban? Alejandra asentía y es que su prima le ha escrito para explicarle que ha encontrado una carpeta llena con los dibujos que Alejandra hacía de los vestidos de su abuela, los diseños que preparaba para la presentadora.

No es la única, Carmen Borrego también ha encontrado algo que su madre escribió recientemente: “He encontrado algún escrito, es lo que más me ha consolado y lo que más me ha gustado”.