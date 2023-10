El zasca de Carmen Borrego en la boda de Isa Pantoja y Asraf Beno: "Estamos aquí para darle el amor que no han querido darle otros”

Carmen Borrego es una de las invitadas a la boda de Isa Pantoja y Asraf Beno. La colaboradora de 'Así es la vida' nos mostraba en directo su look, explicaba por qué ha decidido acudir y opinaba sobre la ausencia de familiares como la madre de la novia, Isa Pantoja.

Tras llegar a Sevilla, Carmen aparecía ante la cámaras del programa con el look que iba a llevar en la boda de su amiga. En tonos azules y verdoso, la colaboradora del programa nos mostraba su vestido con sobrepuesto a juego, un look que completaba con unos zapatos con flores y pendientes largos.

Los motivos de Carmen Borrego para asistir a la boda

“He querido venir discreta, creo que la vida tiene que continuar y venir a la boda de una amiga y compañera no es malo, pero no he querido ponerme mucha lentejuela porque me parece muy pronto para esas cosas”, decía Carmen en alusión a la reciente pérdida de su madre, María Teresa Campos.

Una de las grandes incógnitas es si Isabel Pantoja acudirá o no a la boda de su hija. La propia Isa parecía descartarlo dado que no tienen relación y Carmen opina en la misma dirección. Eso sí, estaba dispuesta a suplir todo aquello que le falte a Isa: “Es importante tener a tu familia, estaremos aquí para darle el amor que no han querido darle otros”.