Alejandra Rubio arremete contra Edmundo: “Compararse con las hijas de tu pareja es surrealista y absurdo”

“Para mí es una tontería compararse con las hijas de tu pareja… es surrealista y absurdo. Y es que vuelvo a escuchar lo mismo de siempre, el tema del dinero me parece horrible, hablar de esto públicamente y no me interesa nada. Que él quiera quedar bien diciendo que era él el que pagaba los viajes y cosas así, es que eso no es así, y no pasa nada porque no sea así, pero es que no lo es”, comentaba Alejandra Rubio en directo en el plató de ‘Así es la vida’.