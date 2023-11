Carmen Borrego responde con contundencia a las palabras de Edmundo Arrocet sobre su madre: "Yo lo vi todo"

Sobre el día que Edmundo se despide de María Teresa Campos, Carmen Borrego comenta: "Ese día hay una discusión, no una ruptura. Él se marcha, tenía pensado ir a Málaga a una cosa de moda...". "La discusión era porque mi madre le iba a acompañar, discuten y dice ella que no va, él se marcha y mi madre no da por finalizada la relación en ese momento, entonces es cuando se envía el WhatsApp ", corrige el discurso de Edmundo Arrocet.

"Ves cosas que tú has vivido, cosas que has sufrido al lado de tu madre... y luego las lágrimas, no te creas a un hombre que llore tanto. A mí no me conmueve porque lo he visto en otras ocasiones y encima no le veo lágrimas", declara Carmen Borrego sobre los llantos de Edmundo ante Risto Mejide.