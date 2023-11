La reacción de Genoveva Casanova a la polémica con Federico de Dinamarca: está "sobrepasada" y "alucinando"

"Está mal porque esto se sigue alargando en el tiempo", decía la periodista y nos daba un dato: "Ha tenido que capar sus redes sociales porque ayer los insultos no tenían fin. Que alguien tenga que cortar sus redes porque los insultos por aparecer con un señor de paseo por Madrid sean una cosa.. no es normal".

Al parecer, la protagonista de la información insiste en lo que ya dijo, que no hay nada amoroso con el heredero de la corona danesa y daba algunos detalles: "Me dice que es amigo de su círculo de amigos y que tienen muchos amigos en común".

"Ahora le ha tocado a ella hacer de cicerone por Madrid", comentaba la periodista y transmitía las palabras de Genoveva, que asegura que en las fotos no se ve "claramente" si el Príncipe sale o no de su casa: "No me ha dicho si se ha quedado o no, en su casa se quedan muchos amigos y amigas a dormir".