Alejandra Rubio defiende que Sofía Cristo no ha filtrado información sobre su hermano: "Me ha dicho que..."

¿Están filtrando Bárbara Rey y Sofía Cristo información sobre Ángel Cristo Jr.? ha sido la pregunta que se ha abordado en 'Así es la vida' y esto ha llevado a la reacción de los diferentes colaboradores.

"Sofía ha salido diciendo que no va a participar en esto y que no va a decir nada malo de su hermano", ha entonado Alejandra Rubio y esto ha hecho reaccionar a Gema Fernández: "Esa no es la realidad, ellas están diciendo públicamente que no quieren hablar mal de él, pero por detrás están filtrando información que es la que va a poner probablemente a los pies de los caballos a su hijo".

"No es verdad, no es que escriban a periodistas, son personas que tienen mucha relación con gente del medio", ha dicho la hija de Terelu Campos y es que afirma "que conoce a Sofía, sabe como es y si tiene que decir algo lo dice". "No se pueden pisar los charcos muy fuerte porque salpican porque hay periodistas que han dicho públicamente que han hablado con Sofía y Bárbara y les han dado información", ha advertido Avilés a su compañera.

Ante esto, Sandra Barneda ha trasmitido algo: "Me dicen que ayer colaboradores de este programa recibieron información de primera mano tanto de Bárbara como de Sofía de Ángel Cristo que podría hacerle mucho daño".