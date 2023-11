Bárbara Rey responde a su hijo tras su demoledora entrevista: "El dolor es inmenso, no puedo ni describirlo"

" Nunca en mi vida he hecho un montaje. He utilizado a los medios de comunicación igual que ellos a mí", ha comenzado muy clara Bárbara Rey.

Sobre cómo se encuentra tras la entrevista, Bárbara Rey no ha escondido su tristeza y su preocupación: "Tienes que pensar que es mi hijo, mi hijo. No sé qué es lo que va a pasar en el próximo programa y estoy con la misma preocupación desde el principio. Que se vuelva todo contra él y haya cosas que le puedan hacer mucho daño y que él no pueda salir adelante, es lo que más me preocupa de todo", ha explicado.