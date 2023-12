'Así es la vida' habla con un familiar del torero Juan Ortega tras dejar plantada a Carmen Otte en el altar: "Nos sorprendió muchísimo"

El familiar del torero ha dicho unas palabras tras lo ocurrido en nuestro programa: "Juan se ha quitado del medio, se fue a la finca de unos amigos. No tengo ni idea de cómo está la familia. Es que ya te digo que tampoco hemos podido hablar con Juan ni nada. La noche anterior estuvo todo súperbien por lo que me dijeron, ya te digo que a nosotros nos sorprendió muchísimo tambien. Yo pienso que el hombre se habrá quitado del medio para que lo dejen pensar y respirar, ¿no?".

Además, Makoke ha leído en directo el mensaje que ha recibido del apoderado de Juan: "Me ha escrito, me parece muy frío porque me pone: 'no hay nada que contestar, simplemente se canceló la boda".