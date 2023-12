A quién llamó Juan Ortega antes de anular su boda con Carmen Otte: los detalles de lo sucedido

Todo estaba listo, la novia estaba a punto de vestirse cuando recibió una llamada del que iba a ser su marido. Sin embargo, Juan Ortega decidió que no iba a casarse y así se lo comunicó a Carmen Otte. ‘TardeAR’ sabe a quién llamó el torero y habla con un familiar del torero sobre lo sucedido.

En el programa hemos logrado contactar con un familiar, prima del novio, que negaba que una infidelidad haya podido ser el motivo de la ruptura: “No tengo ni idea porque a la novia no la conocía mucho, sé que por parte de mi primo ni de coña, es una persona súper formal”.

Hay quien cree que pasó algo en esta celebración, pero Leticia Requejo aseguraba en ‘TardeAR’ que no pasó nada fuera de lo normal: “No hay ningún tipo de desliz”. Es más, sabe que el novio acompañó a la novia hasta su hotel: “Se despiden, mañana nos vemos, llega nuestro gran día… y ella al día siguiente estaba emocionadísima, me hablan de una novia espléndida con el vestido colgado”.

Según la periodista, su entorno "no sabe justificar la actitud de él”, que ahora no coge el teléfono: “No quiere saber nada de nadie, no está dando mucha explicación de lo que ha hecho o por qué lo ha hecho”.