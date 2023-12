Exclusiva| El padre y la amiga de Carmen Otte desmienten que haya una reconciliación con Juan Ortega: "Él no quiere hablar con ella"

José Antonio Avilés ha trasladado la conversación que ha tenido con el padre de Carmen Otte : "Todo lo que se está contando es mentira. Desmiente el chat de Whastapp que se ha filtrado, que no son verdad y que lo ha puesto en manos de quién lo tiene que poner. Me dice también: 'es muy doloroso todo, no vamos a hablar'.

Nuestro colaborador también ha podido hablar con una amiga íntima de Otte: "Me dice que es Carmen la que se va del piso y ya tiene otro alquilado. Que no se ha producido la conversación por lo que no ha habido reconciliación. Es él el que no quiere tener esta conversación. Que la relación entre las dos familias no es verdad que sea mala porque gracias al padre de Carmen Juan pudo empezar a tentar vacas. Me dice que no había ni hay terceras personas, que salían muy poco y que cuando salían salían juntos. Además, que él no está en Sevilla, está en pueblo familiar que es Checa".