Makoke habla de las adicciones de Carmina Ordóñez: "Fran Rivera tiró la toalla y Julián Contreras estuvo con ella"

Francisco Rivera ofrecerá esta semana en ‘De viernes’ la entrevista más sincera de su vida, en la que hablará sin pelos en la lengua de los episodios que le han marcado desde la niñez hasta el día de hoy: la separación de Eugenia Martínez de Irujo, la muerte de su madre y hasta de Isabel Pantoja, hacia la que no tiene muy buenas palabras.

“Carmina Ordóñez tenía una adicción a las pastillas y a los somníferos. Consumía muchas pastillas. Evidentemente, también había droga y se puso muy mal. Me consta que Fran Rivera pagó en muchas ocasiones para que su madre se rehabilitara, hasta que dejó de pagarlo porque ella no se quería recuperar”, aseguraba Makoke.

“Julián Contreras estuvo al lado de su madre. Fran, en el último momento, le dio la espalda porque no se quería curar. Tiró la toalla y Julián estuvo ahí”, declaraba la colaboradora de nuestro programa.

El círculo más cercano de la madre de Francisco Rivera y de Paquirri aseguran que el torero estuvo a punto de dejar plantada a Isabel Pantoja en el altar. Que él llamó a Belén, hermana de Carmina, y le dijo que, si esta le cogía el teléfono, no iría a la iglesia para darse el ‘Sí, quiero’ con la tonadillera más famosa de España.

Sobre este punto ha hablado alto y claro Makoke, que conocía de primera mano esta historia: “Carmen siempre me contó eso y su círculo cercano, también (..) El motivo por el que ella no coge le coge el teléfono es porque no quería volver con él. Se quería separar de Paquirri y quería dejar el tema finiquitado”, explica la colaboradora de ‘Así es la vida’.