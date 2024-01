Fran Rivera reacciona a las duras palabras de su hermano Julián Contreras hacia él: "Cada uno con su conciencia"

"No soporto la distorsión de Francisco al hablar de la relación de nuestra madre con las drogas. Mi hermano no vio nada de eso ni tiene ni idea. Mi hermano habla de lo que pasaba con mi madre en el ámbito social, pero se tenía que haber preocupado es de lo que le pasaba en soledad, cuando se tomaba 40 pastillas porque su vida le atormentaba y no podía dormir. Él no llega a eso porque es un tipo muy ignorante y el pobre no da para más", estas son algunas de las palabras que le dedica Julían a su hermano.