Exclusiva | Bertín Osborne y Gabriela Guillén ya han sido padres: "Él no conoce a su hijo todavía"

El cantante y presentador ha sido padre a los 69 años pero, tal y como ha explicado José Antonio Avilés, no ha conocido a su hijo "todavía": “Está con su familia y con sus niños en Sevilla. No sé si el viernes se desplazará a Madrid”, explicaba el colaborador, que añadía que, de momento, el de ‘Buenas noches, señora’ "a esta hora se encuentra en la finca y no tiene intención de ir" al lado de la madre de su hijo.