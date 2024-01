Alejandra Rubio se moja hablando de David Vaquero de 'La isla de las tentaciones': "Va de enamorado y no lo está"

"Yo estoy todo el rato en whatsapp, Twitter... a mi este programa em encanta", confesaba la colaboradora y añadía que, en su opinión, será David el primero en caer: "Va de enamorado, pues no, no estás enamorado y no pasa nada. Dilo". Es más, Alejandra se mostraba crítica con su actitud: "Esa sonrisa a mí, si fuera su novia, me pondría de una mala leche…"