Alejandra Rubio responde a Jesús Manuel sobre la supuesta 'guerra' entre las Campos: "Está reventadillo"

Alejandra Rubio aclara la relación que existe en la actualidad entre las Campos

Alejandra Rubio responde a Jesús Manuel: "Lo único que me produce es gracia. No quiero tener nada que ver con esto"

De la relación de Terelu Campos y Jesús Manuel: "Mi madre no tiene ninguna relación con este señor"

Jesús Manuel Ruiz ha vuelto a hablar de las Campos en una conocida publicación y Alejandra Rubio ha aprovechado su puesto como colaboradora en nuestro programa para responderle en directo con mucha sinceridad.

En su texto, el periodista asegura que el que es uno de los clanes más famosos de España podría desintegrarse en muy poco tiempo y que “la guerra” entre ellas “ha comenzado: “Tiempo al tiempo, el tiempo dará”, dice.

La hija de Terelu Campos se ha mostrado muy directa con estas declaraciones del que fuera colaborador de ‘Sálvame’: “No se ha desatado ninguna guerra. Yo tengo una opinión distinta a la que tienen ellas y eso no significa que sea malo”.

“Ellas me respetan y yo respeto su opinión. Cuando hay respeto, no hay broncas”, dice, para aclarar que entre ellas no hay enemistad. En cuanto a Jesús Manuel Ruiz, declara: “Yo a tonterías y a ese punto reventadillo no voy a contestar”.

“Lo único que me produce es gracia. No quiero tener nada que ver con esto. Para mí, es insignificante, no quiero perder ni un minuto de mi tiempo”, declara la colaboradora de ‘Así es la vida’.