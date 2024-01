Gema Aldón explica el porqué de la preocupación de su madre, Ana María: "No estoy pasando por un buen momento"

Sin embargo, ha entrado muy preocupada por ella en el reality y Gema nos confesaba que es por su última conversación. "El último día que hablamos antes de que entrara se quedó muy preocupada". Y es que Gema no se encuentra bien: "No estoy pasando por un buen momento y se lo dije".

Eso sí, no cree que haya motivos "tan fuertes" de preocupación como los que su madre piensa.

En el confesionario, Ana María nos confesaba que está preocupada porque su hija no está bien emocionalmente: "Tiene una hija por la que luchar, si en algún momento le he fallado, que sepa perdonarme".

Es más, también lo comentaba con Elena Rodríguez, a quien le decía que su hija no está feliz: "Lo conseguirá, no nacemos happy".

"Terminé mi relación el mes pasado, una relación de más de un año que he sentido mucho y que para mí era ya de por vida", confesaba Gema y comentaba que cuando las cosas "se parten de buenas a primeras" le sorprenden: "Me dolió mucho, soy una persona que siento mucho, tanto para lo bueno como para lo malo y he sufrido mucho".