Ana María habla de los problemas con la familia de Ortega Cano y de su nueva vida: "El niño tiene padre y madre, no hace falta que se meta nadie más"

Ana María, sobre su hija Gema: "No sabe del todo lo que yo he hecho por ella..."

Elena Rodríguez, un apoyo para Ana María Aldón dentro de la casa de 'GH DÚO'

Ana María se derrumba en el confesionario: "Me preocupa mi hija. No está muy bien emocionalmente"

Ana María Aldón ha contado dentro de la casa de 'GH DÚO' cómo es su nueva vida desde que ya no está con José Ortega Cano. Una nueva vida que ahora comparte con Eladio, con quien protagonizó un romántico encuentro durante el estreno del reality el pasado jueves.

Según Ana María, hay terceras personas entre ella y Ortega Cano que han intervenido en algunas decisiones que se han tomado antes de entrar a 'GH DÚO': "El niño tiene padre y madre, no hace falta que se meta nadie más. Y si el padre y la madre no tienen problemas, ¿por qué lo van a crear otros?". Y es que el hijo que comparten ambos se ha quedado con el torero español desde que Ana María entró en la casa y tras esta decisión se habrían metido otras personas de por medio.

"Es duro eh", le decía a Ivana Icardi. "Y más cuando tienes a un clan contra ti", le decía la exconcursante de 'Supervivientes 2020'. "Yo he hecho las cosas bien con mi niño. No pensaba llegar a la situación que íbamos a llegar, pero no hay más miradas ni reproches de nadie. Ahora vivo feliz y creo que todo el mundo está contento", explicaba Ana María. Además, poco después añadía que a su casa no ha ido nadie todavía a recoger al niño: "La que lo lleva y lo trae soy yo".

Ana María se rompe al hablar de su hija Gema

Además, Ana María se ha roto al hablar de su hija mayor Gema: "Desde que nació lo he dado todo por ella, porque me ha tenido a mí como madre y padre. Y si le he faltado ha sido por trabajo. No ha sido por otra cosa. No sabe del todo lo que yo he hecho por ella...".