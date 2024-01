¡Carmen Alcayde, nueva colaboradora de 'Así es la vida'!

¡'Así es la vida' tiene nueva colaboradora! Se trata de Carmen Alcayde . Sandra Barneda y César Muñoz la presentaban al unísono: "¡Abrimos la puerta de 'Así es la vida' para recibir... a Carmen Alcayde!". La cara de José Antonio Avilés era un poema. No obstante, Carmen Alcayde lo ha dejado claro: "Yo no vengo a ninguna guerra. Ahora, si hay cuentas pendientes y hay que saldarlas, se saldan".

"Avilés, las sillas no se roban. Se ganan o se pierden. Tú haces muy bien tu trabajo y supongo que no la perderás. No tengas miedo que no vengo a robarte ninguna silla, que lo has dicho antes", ha apuntado Carmen Alcayde al colaborador de 'Así es la vida'. Avilés ha respondido lo siguiente: "Con Carmen Alcayde no tengo ningún problema, lo saldé cuando había que saldarlo. Lo que pasase en Guadalix forma parte del pasado".