Miguel Bosé habla de las críticas que recibió en el pasado y de sus planes de futuro: "Mis hijos mandan en mi vida"

“En aquella época, cualquier cosa que fuese diferente a lo establecido era rompedora”, reflexionaba Miguel. El cantante habla también de las críticas que recibió por no hablar de una forma clara sobre su identidad: “Yo era lo que era mucha gente especulaba, quería que fuese del colectivo enseguida, que hablase, que me expresase, que me declarase…”