Nacho Palau, muy decepcionado con Miguel Bosé: "Me replanteo que, si me pasara algo, mis hijos se queden con él"

Nacho Palau confiesa su recaída en el cáncer: "Tengo miedo"

Palau se replantea que sus hijos se queden con Miguel Bosé

La tremenda decepción de Nacho Palau con Miguel Bosé

Nacho Palau no pasa por un buen momento. He sufrido una recaída en el cáncer que ya padeció, su madre se ha quedado paralítica y ha perdido el juicio contra Miguel Bosé en el que pedía que se reconociera a sus cuatro hijos como hermanos. Visita ‘¡De viernes!’ para hacernos partícipes de cómo se siente y mostrar su desagrado con el cantante.

La recaída de Nacho Palau con el cáncer

Nacho Palau confiesa que ha vuelto a ser operado tras sufrir metástasis de su cáncer de pulmón (un tumor cancerígeno en un ganglio): “Todavía no sé si estoy limpio y si tengo que pasar de nuevo por quimioterapia o radioterapia. Estoy cansado. No he tenido descanso desde hace dos años, desde que salí de Supervivientes”.

“Me da miedo es el llegar a un punto de sumisión y me pasara algo, mis hijos no sepan quién es ‘papá Nacho’. Miguel es una persona muy autoritaria”, desvela Nacho, que confiesa que sus hijos son conscientes de la enfermedad que sufre su padre. La viven más Ivo y Telmo, que son con los que convive, pero los otros dos también lo saben.

Nacho Palau, decepcionado con Miguel Bosé

Nacho Palau se muestra decepcionado con el cantante por haber borrado todo su pasado con él y por haber llegado tan lejos con tema de sus hijos: "He visto cosas en la serie que no son ciertas y se suma a una serie de cosas que me han molestado mucho". Tanto que ha llegado a replantearse el futuro de sus hijos: "Se están criando de formas muy distintas". Cuenta que llegaron a un acuerdo cuando se separaron pero que el cantante "no lo respetó".

"Después de decir que, si me pasara algo, me replanteo que los hijos se queden con Miguel mal (dice que se plantea cambiar esa parte del testamento). En calidad de qué van a estar juntos? ¿Como hermanos? Él ha renegado de Ivo y de Telmo". En un primer momento, cuando enferma, sí que pensaba dejar a sus hijos con Miguel, pero ahora se lo ha replanteado.

"No te puedes quitar de un plumazo a dos hijos, por eso me planteo que mis hijos tengan a Miguel de tutor", cuenta Palau, que decide destapar cómo se comporta el artista cuando intenta hablar con él. "Él dispone de Ivo y Telmo como le interesa, la autoridad que impone no es justa, no soy un igual con Miguel. Es así desde que nacieron los niños. Es muy celoso compulsivo conmigo, yo a veces ni levantaba la mirada". "Él se ha enterado de esa frase, pero le he explicado que no me fío. Estoy muy decepcionado", añade.

Nacho Palau: "Le tengo miedo a Miguel Bosé"