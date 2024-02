La nueva cita de Carlo Costanzia y Alejandra Rubio: salen a cenar por el centro de Madrid y duermen en casa del modelo

Un día después de los comentarios de Alejandra Rubio, Lequio ha vuelto a dirigirse a ella . En primer lugar, el colaborador ha hecho referencia a Carmen Borrego, su tía, a la que Alejandra lanzaba una 'pullita': "Me gustaría empezar con el tema de Carmen. Lo de Carmen me dio mucha pena porque fue mi directora y es una mujer con un conocimiento estupendo y una gran caridad a su sobrina cuando ella intenta desacreditarla ", ha apuntado.

A continuación, Lequio se ha referido directamente a Alejandra : "Sobre el tema de mi agitación, yo siempre soy así de enfático en mis planteamientos y lo sabe toda la gente que me conoce. Cuando Alejandra dijo lo de la salud mental, reconozco que me cabreó muchísimo porque es un problema muy grande que destroza a enfermos y familias y para nada se puede comparar con sus incomodidades. Es indignante apelar a la salud mental", ha sentenciado.

Alejandra afirmaba en ‘Así es la vida’ su cansancio respecto al tema: “Supongo que esto pasará, habrá algún momento en el que saldrá algo que les interese mucho más y se acabará como todo. Es verdad que harta y nunca me he visto en una situación así, no me voy a esconder". La pareja del momento ocupada de nuevo la portada de la revista ‘Semana’ donde pudimos ver a la pareja abrazada y pasando la tarde en un parque. Además, Carlo Costanzia aclaró su amor por Alejandra Rubio: “Es mejor confirmar todo, lo hemos hablado, queremos vivirlo con naturalidad. A mí se me notan las cosas en la cara"