"Mientras ha estado conmigo, Carlo Costanzia no ha trabajado en ningún sitio", aclara Jeimy

"Cuando empezamos la realación no conocía los problemas que él tenía con la justicia... después los problemas llegaban de todas partes", añade

"El padre de Carlo Costanzia vino por algún cumpleaños y a la operación de su hijo. Se quedó en mi casa y poco más", declara Jeimy

Jeimy acude al plató de 'Vamos a ver' para pronunciarse sobre cómo está viviendo su ruptura con Carlo Costanzia y cuenta todas las verdades sobre su separación. La invitada confiesa cómo era su vida con el ahora novio de Alejandra Rubio y, sobre todo, se pronuncia sobre los padres de éste.

La exnovia de Carlo Costanzia no puede esconder su dolor al pensar en la relación que tenían: "Todavía estoy pasando página, estoy en ello". Por otro lado, Jeimy aclara sobre su ex: "Yo le he resuelto todos los problemas, los que tenía y venían, con mi corazón y mi familia, estábamos siempre ahí".

En cuanto a la vida de Carlo Costanzia, Jeimy cuenta que "mientras ha estado conmigo no ha trabajado en ningún sitio" y añade: "Se dedica al gimnasio, sacar a la perra y a sus cosas... supongo que tendrá cosas de moda, estaba buscando empleo". Además, sobre esto quiere añadir que ella era la que pagaba el alquiler y llenaba la nevera del piso en el que vivían.

Jeimy cuenta cuándo Carlo Costanzia le confesó sus problemas con la justicia: "Me comí el juicio"

La invitada explica que su relación fue como todas: "Empezó todo bien, yo no conocía los problemas que él tenía con la justicia". Sin embargo, Jeimy cuenta que "los problemas llegaban de todas partes, mi madre estaba preocupada, me decía que qué pasaba con este chico.... entonces, le pedí a Carlo que me lo explicara al menos por mi madre, necesitaba saberlo, para poder apoyarle y él me lo contó".

En cuanto a la actitud de Carlo Costanzia y su tristeza, Jeimy declara: "Él intentaba no saturar, iba al gimnasio, comíamos y cenabamos juntos, sacábamos a la perra, ahí él estaba bien. Pero él estaba triste porque había cosas que no hacíamos, no podíamos ir por ejemplo a tomar copas por la noche, pero hacíamos vida normal". Sobre este aspecto, tras la pregunta de Joaquín Prat, Jeimy confirma: "Yo no sabía nada de sus problemas y sí, el juicio me lo comí".

Sobre los padres de Carlo Costanzia

Uno de los aspectos que más interesa a los colaboradores es conocer cómo de presentes estaban Mar Flores y Carlo Costanza padre. Jeimy, siendo totalmente sincera, dice de ambos padres: "Era normal que no hubiera presencia de ellos, me he encargado yo de casi todo".

Sin embargo, Jeimy sí quiere aclarar que "el padre de Carlo sí ha estado presente en todos los momentos, aunque sea de lejos. Pero al final su hijo estaba en mi casa y yo me encargada de todo". "Las pocas veces que he visto a su padre ha sido por cumpleaños de su hijo y en la operación, que vino. Se quedó en mi casa y poco más".