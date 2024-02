El marido de Carmen Borrego sorprende a la colaboradora en directo antes de 'SV': “La voy a echar de menos, no es fácil estar sin ella”

Carmen Borrego se mostraba muy emocionada al conectar en directo con su marido: “¿Por qué me tenéis que hacer llorar?”. José Carlos no tardaba en tranquilizar y mandar ánimo a la colaboradora:

“No sé si la palabra es preocupado, preocupado no, pero sí que u n poco inquieto, porque sé al reto que se enfrenta y lo único que quiero es darla muchos ánimos y mucha fuerza. Ella es capaz y sé que va a poner toda la carne en el asador… t eniendo controlada la mente, lo demás irá llegando solo ”.

“ Lo que más me preocupa es que tenga, que consiga la tranquilidad mental sobre todo al principio , porque le puede traicionar el pensar cómo está la familia, en cómo estamos todos, si está todo en orden… Si al principio es capaz de controlar todo eso, todo va a ser más fácil. La fortaleza mental es lo que va a ayudar al cuerpo a tirar hacia adelante”, continuaba.

“La voy a echar de menos, porque es una persona que no es fácil estar sin ella, se la echa de menos cuando no está… no solo yo, sino toda la familia. Pero si todo es para mejor y para que ella se supere día a día, aquí estamos preparados para ello”, aseguraba José Carlos Bernal, marido de Carmen Borrego, en ‘Así es la vida’.