Hablan reclusos que han estado con Antonio Tejado en prisión: está adaptado, no quiere trabajar y está en un módulo de no conflictivos

Según ha podido saber el programa, parece que Antonio ya se ha adaptado a su vida en prisión . Le definen como un hombre extrovertido y al que le gusta relacionarse con la gente. Sin embargo, según sus relatos no tendría intención de trabajar.

Es más, explica que en el módulo en el que se encuentra hay multitud de normas: “No puedes estar en cuclillas en el patio, no puedes apoyar la pierna, no se puede hablar en el comedor…” Con el objetivo de que siga tratándose de presos no conflictivos: “Aquello para mí, por lo menos, es un campamento”.