Alejandra Rubio estalla tras las últimas declaraciones de Alberto: “Nos estáis poniendo un montón de trabas, es muy agobiante vivir así”

“No esperaba que volviese a sentarse en un plató de televisión esta misma mañana, más que nada porque no sé qué más quiere que diga. Yo jamás le he negado, de mi boca no ha salido ‘yo no conozco a esta persona’… desde luego, esa no es una excusa para sentarse en un plató de televisión”, comentaba visiblemente enfadada.