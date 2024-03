Alejandra Rubio, ante quienes dicen que ha comprado un test de embarazo: "No sé qué me falta más “¿Que me busquéis en la basura?”

Un portal afirma que se ha visto a la hija de Terelu Campos comprando tres test de embarazo en una farmacia

Alejandra Rubio aclara si ha comprado un test de embarazo: "¿Esto es legal?"

“No se puede decir esto a la ligera, no estoy embarazada, lo siento, sé que hay gente a quienes le harían ilusión, pero no es el caso”, decía Alejandra Rubio

El portal ‘Informalia’ aseguraba que habían pillado a Alejandra Rubio comprando tres test de embarazo en una farmacia. Sin embargo, la colaboradora de 'Así es la vida' lo negaba todo y, en directo en plató, se mostraba verdaderamente molesta: "No se puede permitir todo".

Según la publicación, se los habría llevado envueltos en un papel oscuro y parecía “preocupada” según quienes la vieron: “Ha solicitado la marca más fiable e inmediata del mercado”.

En ‘Así es la vida’, Alejandra Rubio respondía evidentemente molesta y es que le parece “una barbaridad”: “Que se tenga que poner estos titulares y se hable así… No sé qué me falta más “¿Que me busquéis en la basura?”

¿Tomará medidas legales Alejandra Rubio?

La colaboradora no sabe si este tipo de titulares son legales, pero se va a informar: “Tiene que llegar un punto en el que ya se pare los pies a algunas personas. No se puede permitir todo, no he puesto una demanda en mi vida, pero tiene que llegar el momento que alguien diga hasta aquí, porque no sé a dónde vamos a llegar más”.

Eso sí, aclaraba que no está embarazada: “No se puede decir esto a la ligera, no estoy embarazada, lo siento, sé que hay gente a quienes le harían ilusión, pero no es el caso”.

La reacción de Terelu Campos