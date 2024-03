Entrevista exclusiva a la novia de Pietro Costanzia: "Me llamaba llorando mientras estaba con Juls en la cama"

"Yo lo dejo con Pietro a finales de mayo, y en julio conoce a Juls. Están un mes y medio juntos, luego Pietro se arrepiente y quiere volver conmigo en agosto. Viene como un loco a casa de amigos míos, futbolistas, con su coche, como loco… Yo vuelvo con él porque lo amo y a los dos días él me registra el móvil porque yo había estado con otro chico y entonces para dar por culo vuelve con Juls. Y vinieron a Italia cuatro días, pero no estuvieron con la familia ni con nadie. Sus padres no la conocen ni la han visto en su vida, y luego Pietro me volvió a llamar diciéndome que me echaba de menos, me llamaba llorando mientras estaba con Juls en la cama. La echó de Italia, vine yo el 26 de agosto. Yo pasé en Italia mi cumpleaños porque viví con él y estuvimos hasta diciembre, luego se fue con otra chica, pero cinco días antes de que ocurriera el incidente yo estaba con él aquí en Italia".